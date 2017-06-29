В Азербайджане большинство деяний из категории уголовной перейдут в категорию административных проступков

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ В Азербайджане сумму, создающую уголовную ответственность при совершении преступлений против имущества, планируется увеличить в пять раз, то есть со 100 манатов до 500 манатов.

Как сообщает Report, это отражено в законопроекте комплексных изменений в Уголовный кодекс, представленных президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Милли Меджлис.

По законопроекту, не создающие большой общественной опасности, совершенные по неосторожности и ряд других преступлений (в общем более 10) декриминализуются. Многие деяния из категории уголовной перейдут в категорию административных проступков.

В более 140 статьях Уголовного кодекса ограничение свободы в качестве альтернативной меры наказания включено в санкции. Кроме того, в санкции еще 80 преступлений добавлены штрафы и другие наказания, альтернативные лишению свободы.

По законопроекту, предусмотренные в Уголовном кодексе санкции были проинспектированы, и для более 80 преступлений сокращен предусмотренный срок лишения свободы. В результате 35 преступлений из категории менее тяжких перешли в категорию не имеющих большой общественной опасности, 6 преступных деяний перешли из категории тяжких преступлений в категорию преступлений малой тяжести.

В то же время, усовершенствован институт примирения с пострадавшим. Для более 20 преступлений установлена возможность избежания уголовной ответственности в случае примирения с пострадавшим и возмещения ущерба.