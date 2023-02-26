В Азербайджане минутой молчания почтят память жертв Ходжалинского геноцида

Сегодня на территории Азербайджана минутой молчания будет почтена память жертв Ходжалинского геноцида.

Сегодня на территории Азербайджана минутой молчания будет почтена память жертв Ходжалинского геноцида.

Как сообщает Report, в 17:00 по бакинскому времени движение транспорта на автодорогах на территории страны будет приостановлено.

В ночь с 25-го на 26-ое февраля 1992 года армянские вооруженные формирования с помощью 366-го полка напали на город Ходжалы. Оставшиеся в городе, взятом в осаду примерно 2 500 ходжалинцев попытались выбраться из города в надежде добраться до Агдама и найти там убежище. Но армяне жестоко расправились с мирным населением, расстреливая и убивая безоружных людей, в том числе детей, стариков и женщин.

Во время этого очередного массового кровопролития, учиненного армянскими агрессорами против азербайджанского народа, были убиты 613 мирных жителей, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков. 1 275 мирных жителей были взяты в плен, судьба 150 из них до сих пор неизвестна, 475 ходжалинцев стали инвалидами, 8 семей были полностью уничтожены. 25 детей потеряли обоих родителей, 130 - одного из них.