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В Азербайджане минутой молчания почтили память жертв Ходжалинского геноцида

В Азербайджане минутой молчания почтили память жертв Ходжалинского геноцида В Азербайджане минутой молчания почтили память жертв Ходжалинского геноцида.
Внутренняя политика
26 февраля 2022 г. 17:01
В Азербайджане минутой молчания почтили память жертв Ходжалинского геноцида

В Азербайджане минутой молчания почтили память жертв Ходжалинского геноцида.

Как передает Report, в 17:00 на территории страны было приостановлено движение транспорта и пешеходов.

Минута молчания сопровождалась гудками кораблей в Бакинской бухте, сигналами поездов, автомобилей.

В Баку, других городах и районах, поселках, селах страны, диппредставительствах Азербайджана в зарубежных странах был приспущен Государственный флаг.

Сегодня 30-я годовщина Ходжалинского геноцида. В ночь с 25-го на 26-ое февраля 1992 года армянские вооруженные формирования при поддержке 366-го российского мотострелкового полка напали на город Ходжалы. Оставшиеся в осажденном городе примерно 2 500 ходжалинцев покинули город в надежде добраться до Агдамского района. Но армяне жестоко расправились с мирным населением.

Во время очередного геноцида, учиненного агрессорами против азербайджанского народа, были убиты 613 мирных жителей, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков. 1 275 мирных жителей были взяты в плен, судьба 150-ти из них до сих пор неизвестна, 475 граждан стали инвалидами, 8 семей были полностью уничтожены. 25 детей потеряли обоих родителей, 130 - одного из них.

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Версия на английском языке Azerbaijan holds minute of silence to honour Khojaly genocide victims
Версия на азербайджанском языке Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib

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