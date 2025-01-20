В Азербайджане минутой молчания почтили память шехидов 20 Января-ВИДЕО

В Азербайджане минутой молчания почтили память шехидов 20 Января

Азербайджанский народ минутой молчания почтил память шехидов 20 Января в 35-ю годовщину трагедии.

Как сообщает Report, в 12:00 корабли в Бакинской бухте, автомобили на дорогах и поезда дали гудок в память о жертвах кровавых событий.

В ночь с 19 на 20 января 1990 года по приказу генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Советского Союза Михаила Горбачева в Баку и несколько районов Азербайджана были введены воинские части Министерства обороны, Комитета государственной безопасности и Министерства внутренних дел СССР, учинена расправа над мирным населением, сотни людей были убиты, ранены и пропали без вести.

До объявления населению о введении чрезвычайного положения военнослужащие безжалостно убили 82 и тяжело ранили 20 человек. В течение нескольких дней после объявления чрезвычайного положения в городе Баку был убит 21 человек. Еще 8 человек были убиты в районах и городах, где не было объявлено чрезвычайное положение - 25 января в Нефтчале и 26 января в Лянкаране.

В результате незаконного ввода войск в Баку и районах были убиты 147 человек, 744 получили ранения. Среди погибших были женщины, дети и старики, медики и сотрудники правоохранительных органов.

Незаконный ввод войск сопровождался и массовыми арестами среди мирного населения. В Баку и других городах и районах республики был незаконно арестован 841 человек, 112 из них были отправлены в тюрьмы различных городов СССР. Военнослужащие обстреляли 200 домов, 80 автомобилей, в том числе машины скорой помощи, в результате пожаров было уничтожено большое количество государственного и личного имущества. Всего в Азербайджане официально числятся шехидами 20 Января 150 человек.