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В Азербайджане минутой молчания почтили память погибших в авиакатастрофе

В Азербайджане минутой молчания почтили память погибших в авиакатастрофе Сегодня в 12.00 по всей территории Азербайджана минутой молчания почтили память погибших в авиакатастрофе самолета AZAL вблизи города Актау в Казахстане.
Внутренняя политика
26 декабря 2024 г. 12:00
В Азербайджане минутой молчания почтили память погибших в авиакатастрофе

Сегодня в 12:00 на всей территории Азербайджана минутой молчания почтили память погибших в авиакатастрофе самолета AZAL вблизи города Актау в Казахстане.

Как сообщает Report, движение всех транспортных средств на улицах было приостановлено, приспущены государственные флаги, с военных кораблей в Каспийском море прозвучали непрерывные гудки.

Отметим, что в результате крушения лайнера из 67 человек, находившихся на борту, 38 погибли, 29 выжили. Среди пассажиров было 37 граждан Азербайджана, из которых 23 погибли, а 14 - выжили.

По поручению президента Ильхама Алиева создана Государственная комиссия под руководством премьер-министра Али Асадова для расследования причин катастрофы.

В соответствии с распоряжением главы государства, 26 декабря в Азербайджане объявлен траур.

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Версия на английском языке ФотоVictims of plane crash commemorated with minute of silence in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке ФотоÖtən gün təyyarə qəzasında həlak olanların xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib - VİDEO

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