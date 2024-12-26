В Азербайджане минутой молчания почтили память погибших в авиакатастрофе

Сегодня в 12.00 по всей территории Азербайджана минутой молчания почтили память погибших в авиакатастрофе самолета AZAL вблизи города Актау в Казахстане.

Сегодня в 12:00 на всей территории Азербайджана минутой молчания почтили память погибших в авиакатастрофе самолета AZAL вблизи города Актау в Казахстане.

Как сообщает Report, движение всех транспортных средств на улицах было приостановлено, приспущены государственные флаги, с военных кораблей в Каспийском море прозвучали непрерывные гудки.

Отметим, что в результате крушения лайнера из 67 человек, находившихся на борту, 38 погибли, 29 выжили. Среди пассажиров было 37 граждан Азербайджана, из которых 23 погибли, а 14 - выжили.

По поручению президента Ильхама Алиева создана Государственная комиссия под руководством премьер-министра Али Асадова для расследования причин катастрофы.

В соответствии с распоряжением главы государства, 26 декабря в Азербайджане объявлен траур.