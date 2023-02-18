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В Азербайджане ликвидированы информационно-туристические центры

В Азербайджане ликвидированы информационно-туристические центры Внесены изменения в перечень подведомственных учреждений, не входящих в структуру Государственного агентства по туризму.
Внутренняя политика
18 февраля 2023 г. 16:22
В Азербайджане ликвидированы информационно-туристические центры

Внесены изменения в перечень подведомственных учреждений, не входящих в структуру Государственного агентства по туризму.

Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно решению, были ликвидированы следующие информационно-туристические центры:

Бакинский информационно-туристический центр (включая туристические автобусы Baku City Tour);

Шамахинский информационно-туристический центр;

Хачмазский информационно-туристический центр;

Губинский информационно-туристический центр;

Лянкяранский информационно-туристический центр;

Гянджинский информационно-туристический центр;

Шекинский информационно-туристический центр;

Загатальский информационно-туристический центр;

Габалинский информационно-туристический центр;

Исмаиллинский информационно-туристический центр;

Бардинский информационно-туристический центр.

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Версия на английском языке Azerbaijan shuts down tourism information centers
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda turizm informasiya mərkəzləri ləğv olunub

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