В Азербайджане ликвидированы информационно-туристические центры

В Азербайджане ликвидированы информационно-туристические центры

Внесены изменения в перечень подведомственных учреждений, не входящих в структуру Государственного агентства по туризму.

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Внесены изменения в перечень подведомственных учреждений, не входящих в структуру Государственного агентства по туризму. Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов. Согласно решению, были ликвидированы следующие информационно-туристические центры: Бакинский информационно-туристический центр (включая туристические автобусы Baku City Tour); Шамахинский информационно-туристический центр; Хачмазский информационно-туристический центр; Губинский информационно-туристический центр; Лянкяранский информационно-туристический центр; Гянджинский информационно-туристический центр; Шекинский информационно-туристический центр; Загатальский информационно-туристический центр; Габалинский информационно-туристический центр; Исмаиллинский информационно-туристический центр; Бардинский информационно-туристический центр. Подпишитесь на наш Telegram канал

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