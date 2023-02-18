В Азербайджане ликвидированы информационно-туристические центры

Внесены изменения в перечень подведомственных учреждений, не входящих в структуру Государственного агентства по туризму.
Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.
Согласно решению, были ликвидированы следующие информационно-туристические центры:
Бакинский информационно-туристический центр (включая туристические автобусы Baku City Tour);
Шамахинский информационно-туристический центр;
Хачмазский информационно-туристический центр;
Губинский информационно-туристический центр;
Лянкяранский информационно-туристический центр;
Гянджинский информационно-туристический центр;
Шекинский информационно-туристический центр;
Загатальский информационно-туристический центр;
Габалинский информационно-туристический центр;
Исмаиллинский информационно-туристический центр;
Бардинский информационно-туристический центр.