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    В Азербайджане лицам до 15 лет будут выдаваться удостоверения личности

    Согласно проекту изменений, с 1 января 2017 года гражданам до 15 лет будут выдаваться удостоверения личности

    Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджане в период с 1 января 2017 года по 1 января 2020 года гражданам до 15 лет будут выдаваться  удостоверения личности. 

    Как сообщает Report, в связи с этим внесены поправки в закон "О выдаче удостоверений личности гражданам Азербайджанской Республики". 

    На сегодняшнем заседании комитета по правовой политике и государственному строительству Милли Меджлиса был обсужден проект изменений, согласно которым было предложено с 1 января 2020 года выдавать гражданам Азербайджана, не достигшим 15-летнего возраста, индивидуальные идентификационные карты.

    Удостоверения личности, выдаваемые до 5 лет, будут действительны до исполнения 5 лет, а удостоверения личности, выдаваемые гражданам, которым исполнилось 5 лет, - будут действовать до исполнения 15 лет.

    Закон вступит в силу с 1 января 2017 года. 

    Проект поправок предложен на пленарное заседание Милли Меджлиса. 

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