В Азербайджане лицам до 15 лет будут выдаваться удостоверения личности

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджане в период с 1 января 2017 года по 1 января 2020 года гражданам до 15 лет будут выдаваться удостоверения личности.

Как сообщает Report, в связи с этим внесены поправки в закон "О выдаче удостоверений личности гражданам Азербайджанской Республики".

На сегодняшнем заседании комитета по правовой политике и государственному строительству Милли Меджлиса был обсужден проект изменений, согласно которым было предложено с 1 января 2020 года выдавать гражданам Азербайджана, не достигшим 15-летнего возраста, индивидуальные идентификационные карты.

Удостоверения личности, выдаваемые до 5 лет, будут действительны до исполнения 5 лет, а удостоверения личности, выдаваемые гражданам, которым исполнилось 5 лет, - будут действовать до исполнения 15 лет.

Закон вступит в силу с 1 января 2017 года.

Проект поправок предложен на пленарное заседание Милли Меджлиса.