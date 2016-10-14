В Азербайджане лица, угрожающие информатору о факте коррупции, будут привлекаться к ответственности

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджане будут привлекаться к ответственности лица, угрожающие, оказывающие давление, наносящие материальный и моральный ущерб, оскорбляющие честь и достоинство граждан, предоставляющих информацию о преступлениях, связанных с коррупцией, а также их родственников.

Как сообщает Report, на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса прошли обсуждения проекта изменений в закон "О борьбе с коррупцией".

В новом проекте предложено внести изменения в ст. 11-1 и 11-2 закона.

Согласно новым статьям, информация по поводу связанных с коррупцией правонарушений может предоставляться каждым лицом как в письменной (в том числе электронной), так и устной форме.

После обсуждений законопроект был поставлен на голосование и принят.