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В Азербайджане коронавирус выявлен еще у 131 человека

В Азербайджане коронавирус выявлен еще у 131 человека За последние сутки в Азербайджане был зарегистрирован 131 новый случай заражения коронавирусом, 407 человек прошли лечение и выздоровели.
Внутренняя политика
30 января 2021 г. 17:09
В Азербайджане коронавирус выявлен еще у 131 человека

За последние сутки в Азербайджане был зарегистрирован 131 новый случай заражения коронавирусом, 407 человек прошли лечение и выздоровели.

Об этом Report сообщили в оперативном штабе при Кабинете министров.

За последние сутки от COVID-19 умерли 7 человек.

На сегодняшний день в стране выявлено 230 066 фактов заражения коронавирусной инфекцией, из них 222 960 человек прошли лечение и выздоровели, 3 126 человек скончались. В настоящее время насчитывается 3 980 активных пациентов.

За последние сутки было проведено 7 244 теста, всего 2 394 476 тестов.

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Версия на английском языке Azerbaijan reports 131 new coronavirus cases
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 131 nəfərdə koronavirus aşkarlanıb

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