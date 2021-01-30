В Азербайджане коронавирус выявлен еще у 131 человека

За последние сутки в Азербайджане был зарегистрирован 131 новый случай заражения коронавирусом, 407 человек прошли лечение и выздоровели.

За последние сутки в Азербайджане был зарегистрирован 131 новый случай заражения коронавирусом, 407 человек прошли лечение и выздоровели.

Об этом Report сообщили в оперативном штабе при Кабинете министров.

За последние сутки от COVID-19 умерли 7 человек.

На сегодняшний день в стране выявлено 230 066 фактов заражения коронавирусной инфекцией, из них 222 960 человек прошли лечение и выздоровели, 3 126 человек скончались. В настоящее время насчитывается 3 980 активных пациентов.

За последние сутки было проведено 7 244 теста, всего 2 394 476 тестов.