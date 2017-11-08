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Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ В Азербайджане количество адвокатов увеличится и доведется до требуемого уровня.

Как сообщает Report, это отражено в распоряжении президента Азербайджана Ильхама Алиева о применении закона "О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Азербайджанской Республики" от 31 октября 2017 года под номером 853-VQD.

Распоряжением Кабинету министров поручено контролировать законы Азербайджана и соответствие актов президента Азербайджана этому закону, а также информировать президента Азербайджана об исполнении этого в течение 5 месяцев.