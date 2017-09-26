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Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ В Азербайджане к неподчиняющимся требованию представителя власти будет применено новое наказание.

Как сообщает Report, в статью 233 (организация и активное участие в действиях, нарушающих общественный порядок) Уголовного кодекса вносятся поправки.

В соответствии с действующим законодательством, организация совершения группой лиц действий, грубо нарушающих общественный порядок или связанных с неподчинением законным требованиям представителя власти, либо способствующих нарушению нормальной деятельности транспорта, предприятия, учреждения и организации, а равно активное участие в таких действиях наказывается штрафом в размере от 5 до 8 тыс. манатов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до трех лет.

В санкцию статьи также добавляется "ограничение свободы на срок до 3 лет".

Проект поправки был представлен депутатам Милли Меджлиса.