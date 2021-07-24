В Азербайджане изменились правила пассажирских авиаперевозок

Кабинет министров Азербайджана внес изменения во "Временные правила по организации полетов и пассажирских перевозок воздушным транспортом в Азербайджане в период пандемии коронавируса (COVID-19)".

Кабинет министров Азербайджана внес изменения во "Временные правила по организации полетов и пассажирских перевозок воздушным транспортом в Азербайджане в период пандемии коронавируса (COVID-19)".

Как сообщает Report, соответствующее решение принял премьер-министр Али Асадов.

Согласно изменениям, все авиаперевозчики, выполняющие рейсы в Азербайджан, должны будут принимать в рейс пассажиров на следующих условиях:

в отношении иностранцев и лиц без гражданства:

1) пассажиров, близкий родственник которых является гражданином Азербайджанской Республики (один из родителей, сестра, брат, муж, жена или ребенок, дедушка, бабушка и внук), в том числе членов семей таких пассажиров (муж, жена, родители, дети) – на основании документа, подтверждающего степень родства, и документа, подтверждающего отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, выданного в течение 72 часов перед вылетом.

В то же время отменяется требование на предоставление документа, подтверждающего отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19 у детей в возрасте до года, выданного в течение 72 часов перед вылетом.

2) граждане Азербайджанской Республики, а также обладатели дипломатических паспортов, руководители, сотрудники дипломатических представительств и консульств иностранных государств в Азербайджанской Республике и члены их семей, иностранцы и лица без гражданства, имеющие разрешение на работу в Азербайджанской Республике, иностранцы и лица без гражданства, имеющие разрешение на временное или постоянное проживание в Азербайджанской Республике и члены их семей (жена/муж, находящиеся на иждивении родители и дети до 18 лет, а также старше 18 лет с ограниченными возможностями здоровья), граждане, въезд в страну которым был специально разрешен оперативным штабом при Кабинете министров Азербайджанской Республики – на основании соответствующих подтверждающих документов и документа, подтверждающего отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, выданного в течение 72 часов перед вылетом.

3) граждане Азербайджанской Республики, документы которых не соответствуют требованиям при прохождении пограничного контроля, будут помещены на двухнедельный карантин за счет авиаперевозчика.

4) Государственное агентство гражданской авиации при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики будет временно ограничивать полеты авиаперевозчиков на территорию Азербайджана, в случаях если трое и более пассажиров одного рейса авиаперевозчика нарушат установленные Кабмином Азербайджана временные правила по организации полетов и пассажирских перевозок воздушным транспортом или подобные нарушения будут выявлены на трех последовательных рейсах авиаперевозчика.