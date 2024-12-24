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В Азербайджане изменены правила вступления в брак иностранцев

В Азербайджане изменены правила вступления в брак иностранцев 17:45
Внутренняя политика
24 декабря 2024 г. 18:06
В Азербайджане изменены правила вступления в брак иностранцев

В "Правила государственной регистрации актов гражданского состояния" внесены изменения, касающиеся иностранцев и лиц без гражданства.

Как сообщает Report, постановление об этом подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно изменениям, если один или оба вступающих в брак являются иностранцами или лицами без гражданства, они должны приложить к заявлению копию документа, подтверждающего их законное пребывание или проживание в Азербайджане. Новые правила также охватывают случаи, когда один или оба лица находятся в стране нелегально.

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Версия на английском языке Azerbaijan amends marriage regulations for foreigners and stateless individuals
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda yaşayan əcnəbilərin nikaha daxil olması qaydası dəyişib

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