В Азербайджане изменены правила вступления в брак иностранцев

17:45

В "Правила государственной регистрации актов гражданского состояния" внесены изменения, касающиеся иностранцев и лиц без гражданства.

Как сообщает Report, постановление об этом подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно изменениям, если один или оба вступающих в брак являются иностранцами или лицами без гражданства, они должны приложить к заявлению копию документа, подтверждающего их законное пребывание или проживание в Азербайджане. Новые правила также охватывают случаи, когда один или оба лица находятся в стране нелегально.