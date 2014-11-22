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    В Азербайджане истек срок выдвижения кандидатов в члены муниципалитета

    Около 35 тыс. человек выдвинуло свои кандидатуры

    Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ В Азербайджане срок выдвижения кандидатов в члены муниципалитета завершился сегодня в 18.00.

    Как сообщает Report, согласно последним данным, около 35 тыс. человек выдвинуло свои кандидатуры в члены муниципалитета. Количество зарегистрированных кандидатов составляет примерно 30 тыс. человек.

    Отметим, что на муниципальных выборах в Азербайджане, которые пройдут 23 декабря в 118 избирательных округах, в 1 607 муниципалитета будут избраны 15 035 членов.

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