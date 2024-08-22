В Азербайджане истек срок для аккредитации организаций, желающих провести экзитпол на парламентских выборах

В Азербайджане истек срок, отведенный для принятия решения об аккредитации организаций, желающих провести экзитпол на внеочередных парламентских выборах, назначенных на 1 сентября.

В Азербайджане истек срок, отведенный для принятия решения об аккредитации организаций, желающих провести экзитпол на внеочередных парламентских выборах, назначенных на 1 сентября.

Как сообщает Report , это отражено в "Календарном плане основных действий и мер по подготовке и проведению внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджанской Республики" Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Согласно избирательному законодательству, организации, намеревающиеся провести экзитпол, должны представить в ЦИК письменное обращение об аккредитации не позднее чем за 20 дней до дня голосования, а ЦИК в течение 10 дней с момента поступления обращения должна принять обоснованное решение.

В соответствии с "Календарным планом" последний срок для вынесения решения об аккредитации организации был установлен до 22 августа.

Напомним, что 28 июня президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса VI созыва и назначении внеочередных парламентских выборов. Согласно документу, выборы пройдут 1 сентября 2024 года.