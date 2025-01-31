В Азербайджане группе молодых людей предоставлена президентская премия

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении президентских премий для молодежи на 2025 год.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении президентских премий для молодежи на 2025 год.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, премии предоставлены лицам, особо отличившимся в сферах науки, образования, культуры, молодежной политики и работы с молодежью, общественной и социально направленной деятельности, инноваций и предпринимательства.

Президентские премии для молодежи на 2025 год предоставлены:

Агаларову Мирджавиду Эльшад оглу

Аждарли Айтадж Джейхун гызы

Азимову Рустаму Бакир оглу

Гаджибейли Рафаэлю Сиявуш оглу

Исрафиловой Фатиме Сеймур гызы

Магеррамовой Шовкет Фикрет гызы

Мамедзаде Вугару Абдулали оглу

Мурадовой Жале Тарлан гызы

Нурузаде Омару Иман оглу

за совместную деятельность:

Абдуллаеву Нихату Рауф оглу

Алиевой Ляман Ахад гызы.