В Азербайджане грубо нарушивших правила этичного поведения депутатов лишат мандата

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Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Предлагаются изменения во Внутренний устав Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, в статью 46 Устава (административные меры, применяемые к привлеченному к внутрипарламентской ответственности депутату Милли Меджлиса) вносится новый пункт.

Так, согласно действующему законодательству, на данный момент в отношении депутата Милли Меджлиса применяются такие административные меры, как предупреждение, выведение из зала заседаний, выговор и пр. Впредь также предлагается лишение депутата мандата.

В случае, если депутат препятствует проведению заседаний Милли Меджлисом, его комитетов и комиссий, председатель парламента информирует Дисциплинарную комиссию по этому поводу. Дисциплинарная комиссия рассматривает вопросов в течение двух недель и приходит к соответствующему заключению. На очередном заседании Милли Меджлиса данное заключение обсуждается. Парламент необходимым большинством голосов принимает решение о лишении депутата мандата.

Если депутат перебивает выступления на заседаниях Милли Меджлиса, его комитетов и комиссий, председатель парламента оповещает Дисциплинарную комиссию ММ по поводу депутата.

Рассмотрев вопрос в течение двух недель, Дисциплинарная комиссия может дать парламентарию выговор или же вынести на обсуждение ММ заключение о лишении депутата мандата, в случае, если придут к решению о грубом нарушении депутатом правил этичного поведения. На очередном заседании Милли Меджлиса данное заключение обсуждается и парламент требуемым большинством голосов принимает решение о лишении депутата мандата.

Изменение аналогичного содержания также вносится в Избирательный кодекс. Так, в ст.175 (принятие решения о лишении депутата Милли Меджлиса мандата) кодекса вносится новый пункт.

При наличии оснований, указанных в пунктах 6 и 7 части I ст.89 Конституции Азербайджана, Милли Меджлисом принимается решение о лишении депутата мандата.

Ожидается вынесение в ближайшее время проекта на обсуждение Милли Меджлиса.