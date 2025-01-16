В Азербайджане готовят предложения по внедрению изменений по снижению предельного возраста призыва на военную службу

Механизмы, касающиеся снижения возраста для прохождения срочной военной службы, уже представлены в Кабинет министров Азербайджана.

Механизмы, касающиеся снижения возраста для прохождения срочной военной службы, уже представлены в Кабинет министров Азербайджана.

Как сообщает Report, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал распоряжение об обеспечении исполнения Закона Азербайджанской Республики № 87-VIIQD от 10 декабря 2024 года "О внесении изменений в Положение о прохождении военной службы".

Согласно документу, ряд государственных органов, включая министерства юстиции, обороны и внутренних дел, а также другие профильные структуры, должны в течение пяти месяцев представить нормативно-правовые предложения, соответствующие новому законодательству.

Отмечается, что эти изменения направлены на реализацию закона, подписанного президентом Ильхамом Алиевым в декабре 2024 года, который устанавливает новый предельный возраст для срочной службы – с 18 до 30 лет вместо прежних 18–35 лет.