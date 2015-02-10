​В Азербайджане готовится новый законопроект по рассмотрению жалоб граждан

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ В Милли Меджлис Азербайджана поступил подписанный президентом Ильхамом Алиевым новый проект закона "О порядке рассмотрения обращений граждан". Как сообщает Report, законопроект состоит из 17 статей. Согласно проекту закона, отдельные граждане или группа лиц имеют право обращаться с жалобой в государственные и муниципальные органы власти, к юридическим лицам, руководящим предприятиями, контрольный пакет которых принадлежит государству или муниципалитету, а также бюджетным организациям и их руководителям. Граждане свободно и на добровольной основе могут реализовывать свое право обращения. В то же время, реализация права гражданина на обращение не должно ущемлять права других.

Также запрещается ограничивать права гражданина на обращение в связи с его расовой принадлежностью, национальностью, вероисповеданием, полом, социальной принадлежностью, служебным положением, убеждением, отношением к политическим партиям, членством в профсоюзах и других общественных организациях.

Соблюдение законодательства, создание условий для свободного и добровольного обращения граждан, соблюдение законных прав и интересов физических и юридических лиц, недопущение случаев волокиты и разного подхода в рассмотрении обращений граждан, обеспечение прозрачности в деятельности субъектов и должностных лиц при рассмотрении обращений являются основными принципами при рассмотрении обращений граждан.