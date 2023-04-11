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В Азербайджане госпошлина за выдачу разрешения на движение крупнотоннажных грузовиков составит 50 манатов

В Азербайджане госпошлина за выдачу разрешения на движение крупнотоннажных грузовиков составит 50 манатов Утвержден размер госпошлины за выдачу разрешения на движение крупногабаритных и крупнотоннажных транспортных средств по автомобильным дорогам.
Внутренняя политика
11 апреля 2023 г. 11:44
В Азербайджане госпошлина за выдачу разрешения на движение крупнотоннажных грузовиков составит 50 манатов

Утвержден размер госпошлины за выдачу разрешения на движение крупногабаритных и крупнотоннажных транспортных средств по автомобильным дорогам.

Как сообщает Report, это нашло отражение в законопроекте о внесении изменений в утвержденный президентом Ильхамом Алиевым закон "О государственной пошлине".

Согласно изменениям, устанавливается государственная пошлина за выдачу разрешений на движение крупногабаритных и крупнотоннажных транспортных средств по автодорогам общего пользования.

Сумма госпошлины составит 50 манатов.

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Версия на азербайджанском языке Yollarda iriqabaritli və ağırçəkili nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə icazənin rüsumu 50 manat müəyyən edilib

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