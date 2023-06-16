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В Азербайджане формируют первые женские группы по разминированию

В Азербайджане формируют первые женские группы по разминированию В Азербайджане формируют первые женские группы по разминированию.
Внутренняя политика
16 июня 2023 г. 12:30
В Азербайджане формируют первые женские группы по разминированию

В Азербайджане формируют первые женские группы по разминированию.

Об этом сообщает карабахское бюро Report.

Группы формируются в рамках проекта "Поддержка безопасного возвращения вынужденных переселенцев путем увеличения возможностей Агентства по разминированию Азербайджана (ANAMA)".

16 июня стартовали тренинги по формированию первых групп. Они проводятся в Тертерском региональном центре профессиональной подготовки Международного фонда Евразия пресс. В тренингах принимают участие 40 женщин, отобранных из разных регионов страны на конкурсной основе.

Женщины, успешно завершившие шестинедельное обучение, будут аккредитованы ANAMA.

В рамках данного проекта предусмотрено создание двух женских групп по разминированию.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanda ilk qadın minatəmizləmə qruplarının yaradılmasına başlanılıb

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