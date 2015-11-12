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    В Азербайджане еще один ректор избран депутатом

    Он баллотировался от Чарчибоганского избирательного округа №6

    Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Ректор Нахчыванского государственного университета (НГУ) Салех Магеррамов избран депутатом в Верховный Меджлис.

    Как сообщает Report, С.Магеррамов баллотировался от Чарчибоганского избирательного округа №6.

    Отметим, что Салех Магеррамов родился в селе Алышар Шарурского района Нахчыванской Автономной Республики. В 1982-87 гг. он учился в Азербайджанском сельскохозяйственном институте. В 2013 году был назначен ректором в НГУ. Является член-корреспондентом Национальной академии наук Азербайджана. 

    Напомним, что Президиум Верховного суда Нахчыванской Автономной Республики утвердил результаты выборов в Верховный Меджлис 1 ноября. Число депутатов составляет 45 человек.

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