В Азербайджане еще один ректор избран депутатом

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Ректор Нахчыванского государственного университета (НГУ) Салех Магеррамов избран депутатом в Верховный Меджлис.

Как сообщает Report, С.Магеррамов баллотировался от Чарчибоганского избирательного округа №6.

Отметим, что Салех Магеррамов родился в селе Алышар Шарурского района Нахчыванской Автономной Республики. В 1982-87 гг. он учился в Азербайджанском сельскохозяйственном институте. В 2013 году был назначен ректором в НГУ. Является член-корреспондентом Национальной академии наук Азербайджана.

Напомним, что Президиум Верховного суда Нахчыванской Автономной Республики утвердил результаты выборов в Верховный Меджлис 1 ноября. Число депутатов составляет 45 человек.