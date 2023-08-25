В Азербайджане еще 46 человек приняли присягу адвоката

Состоялась церемония приведения к присяге кандидатов в адвокаты, успешно сдавших квалификационные экзамены и прошедших обязательную подготовку для приема в члены Коллегии адвокатов Азербайджана.

Состоялась церемония приведения к присяге кандидатов в адвокаты, успешно сдавших квалификационные экзамены и прошедших обязательную подготовку для приема в члены Коллегии адвокатов Азербайджана.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие председатель Президиума Коллегии адвокатов Анар Багиров, члены Коллегии, руководители адвокатских контор, а также представители СМИ.

Анар Багиров отметил, что сегодня 46 кандидатов, успешно сдавших квалификационные экзамены были приняты в адвокатуру после присяги: "Из них 32 - мужчины и 14 - женщины. Трое будут работать в регионах, а 43 - в Баку. Таким образом, общее число адвокатов в стране достигло 2 334 человек".