О нас

В Азербайджане еще 46 человек приняли присягу адвоката

В Азербайджане еще 46 человек приняли присягу адвоката Состоялась церемония приведения к присяге кандидатов в адвокаты, успешно сдавших квалификационные экзамены и прошедших обязательную подготовку для приема в члены Коллегии адвокатов Азербайджана.
Внутренняя политика
25 августа 2023 г. 11:34
В Азербайджане еще 46 человек приняли присягу адвоката

Состоялась церемония приведения к присяге кандидатов в адвокаты, успешно сдавших квалификационные экзамены и прошедших обязательную подготовку для приема в члены Коллегии адвокатов Азербайджана.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие председатель Президиума Коллегии адвокатов Анар Багиров, члены Коллегии, руководители адвокатских контор, а также представители СМИ.

Анар Багиров отметил, что сегодня 46 кандидатов, успешно сдавших квалификационные экзамены были приняты в адвокатуру после присяги: "Из них 32 - мужчины и 14 - женщины. Трое будут работать в регионах, а 43 - в Баку. Таким образом, общее число адвокатов в стране достигло 2 334 человек".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanda daha 46 nəfər vəkil andı içib

Другие новости из категории

Анар Багиров: Число адвокатов в Нахчыване сокращается
Анар Багиров: Число адвокатов в Нахчыване сокращается
25 августа 2023 г. 11:04
Руководитель аппарата Министерства молодежи и спорта Нахчывана назначен на новую должность
Руководитель аппарата Министерства молодежи и спорта Нахчывана назначен на новую должность
25 августа 2023 г. 10:46
Представители омбудсмена навестили армянского диверсанта, нарушившего границу Азербайджана
Представители омбудсмена навестили армянского диверсанта, нарушившего границу Азербайджана
24 августа 2023 г. 20:13
Военнослужащие Азербайджанской Армии принимают участие в международных учениях
ФотоВоеннослужащие Азербайджанской Армии принимают участие в международных учениях
24 августа 2023 г. 19:31
98-летняя жительница, вернувшаяся в родной город спустя 30 лет: Лачын очень тепло встретил меня 
98-летняя жительница, вернувшаяся в родной город спустя 30 лет: Лачын очень тепло встретил меня 
24 августа 2023 г. 18:42
Министр: После Отечественной войны жертвами мин стали около 300 азербайджанцев
Министр: После Отечественной войны жертвами мин стали около 300 азербайджанцев
24 августа 2023 г. 18:08
В Международном аэропорту Гейдар Алиев заработала услуга экстренного электронного вызова
ФотоВ Международном аэропорту Гейдар Алиев заработала услуга экстренного электронного вызова
24 августа 2023 г. 16:49
Шехид Адиль Нифталиев похоронен в Хачмазском районе
ФотоШехид Адиль Нифталиев похоронен в Хачмазском районе
24 августа 2023 г. 15:55
Погибший в Дашалты шехид спустя 31 год похоронен на Аллее шехидов в Гилязи 
ФотоПогибший в Дашалты шехид спустя 31 год похоронен на Аллее шехидов в Гилязи 
24 августа 2023 г. 13:47
Президенты Азербайджана и Узбекистана и их супруги встретились с жителями, переселившимися в новые дома в Физули
ФотоПрезиденты Азербайджана и Узбекистана и их супруги встретились с жителями, переселившимися в новые дома в Физули
23 августа 2023 г. 19:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi