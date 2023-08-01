В Азербайджане электронизируется обмен документами между государственными органами

В Азербайджане электронизируется обмен документами между государственными органами (структурами).

В Азербайджане электронизируется обмен документами между государственными органами (структурами).

Как передает Report , в связи с этим президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал указ "Об электронизации обмена документами между государственными органами (структурами)".

В документе говорится:

"Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, в целях ускорения процесса перехода к «безбумажному правительству» и применения цифрового управления с использованием передовых информационных и коммуникационных технологий в области ведения делопроизводства в государственных органах (структурах) постановляю:

1. Создать в инфраструктуре Информационной системы Электронного правительства подсистему Цифрового документооборота (далее – подсистема), обеспечивающую осуществление интеграции и учета по движению документов в связи с безопасным проведением обмена документами между системами электронного документооборота государственных органов (структур) в режиме реального времени.

2. Министерству цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики обеспечить формирование подсистемы до 1 сентября 2023 года.

3. Кабинету Министров Азербайджанской Республики:

3.1.в четырехмесячный срок представить Президенту Азербайджанской Республики предложения, связанные с системой межведомственного электронного документооборота;

3.2.принять меры для финансирования в текущем году расходов, связанных с формированием, ведением и хранением подсистемы, систем электронного документооборота, подлежащих созданию на основании части 6 настоящего Указа, в рамках средств, предусмотренных в государственном бюджете, и для предусмотрения соответствующих средств в проектах государственного бюджета на предстоящие годы;

3.3.решить другие вопросы, вытекающие из настоящего Указа.

4. Поручить Администрации Президента Азербайджанской Республики, Кабинету Министров Азербайджанской Республики, Управлению делами Президента Азербайджанской Республики и рекомендовать Милли Меджлису Азербайджанской Республики, Конституционному суду Азербайджанской Республики, Верховному суду Азербайджанской Республики, Генеральной прокуратуре Азербайджанской Республики, Центральному банку Азербайджанской Республики, Счетной палате Азербайджанской Республики, Аппарату уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджанской Республики, Аппарату Судебно-правового совета Азербайджанской Республики, Секретариату Центральной избирательной комиссии Азербайджанской Республики, Секретариату Комиссии Азербайджанской Республики по борьбе с коррупцией, Аппарату Аудиовизуального совета Азербайджанской Республики, Азербайджанскому кредитному бюро, Бюро обязательного страхования после формирования подсистемы путем интеграции систем электронного документооборота в подсистему обеспечить ведение обмена документами с другими государственными органами (структурами) через данную подсистему.

5. Центральным органам исполнительной власти до 1 ноября 2023 года, местным органам исполнительной власти, юридическим лицам, находящимся в государственной собственности, юридическим лицам, контрольный пакет долей (акций) которых принадлежит государству, и созданным именем государства юридическим лицам публичного права до 1 августа 2024 года, интегрировав действующие системы электронного документооборота в подсистему, обеспечить ведение обмена документами с другими государственными органами (структурами) через данную подсистему.

6. Государственным органам (структурам), не имеющим систем электронного документооборота, в шестимесячный срок принять меры по созданию систем электронного документооборота.

7. Государственным органам (структурам) осуществить меры, предусмотренные в частях 5 и 6 настоящего Указа в соответствии с "Правилами формирования, ведения, интеграции и архивации государственных информационных ресурсов и систем", утвержденными Указом Президента Азербайджанской Республики от 12 сентября 2018 года номер 263, с учетом мнения Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики о целесообразности с технической точки зрения и точки зрения рациональности.

8. Государственной службе специальной связи и информационной безопасности Азербайджанской Республики:

8.1. для подключения систем электронного документооборота государственных органов (структур) к подсистеме обеспечить их защищенными телекоммуникационными каналами;

8.2. для интеграции систем электронного документооборота государственных органов (структур) в подсистему дать заключение об их соответствии требованиям информационной безопасности;

8.3. совместно с Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики принять меры для обеспечения информационной безопасности подсистемы".