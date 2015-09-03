В Азербайджане двое судей получили серьезные выговоры

Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ Решением Судебно-правового совета Азербайджана за серьезные нарушения требований законодательства и создание условия для коррупционных действий двое судей получили выговоры, сообщили в четверг Report в Совете.

Согласно сообщению, проведено очередное заседание Судебно-правового совета.

В частности, выговоры объявлены судье Ясамальского районного суда города Баку Анару Рзаеву и судье Мингячевирского суда Гусейну Мирзалиеву.

Также вынесено дисциплинарное взыскание в отношении одного судьи в связи с нарушением ими требований законодательства и волокитой.