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    В Азербайджане двое судей получили серьезные выговоры

    Выговоры объявлены судье Ясамальского районного суда Анару Рзаеву и судье Мингячевирского суда Гусейну Мирзалиеву

    Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ Решением Судебно-правового совета Азербайджана за серьезные нарушения требований законодательства и создание условия для коррупционных действий двое судей получили выговоры, сообщили в четверг Report в Совете.

    Согласно сообщению, проведено очередное заседание Судебно-правового совета.

    В частности, выговоры объявлены судье Ясамальского районного суда города Баку Анару Рзаеву и судье Мингячевирского суда Гусейну Мирзалиеву.

    Также вынесено дисциплинарное взыскание в отношении одного судьи в связи с нарушением ими требований законодательства и волокитой.

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