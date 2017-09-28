Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ В Азербайджане условно-досрочно освобожденные будут контролироваться электронными средствами.

Как сообщает Report, в связи с этим внесут поправки в Уголовный кодекс.

К кодексу добавляется статья 52.1 (ограничение свободы) УК.

Согласно ст. 76 (условно-досрочное освобождение) УК, при применении условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, в случае периодического невыполнения или преднамеренного отказа от поставленных судом обязательств, или же применения административного наказания за нарушение общественного порядка, суд может аннулировать решение об условно-досрочном освобождении и вынести решение об отбывания оставшейся части наказания.

Согласно поправке, данное наказание будет применяться и в случае отказа от ношения электронного контрольного средства, повреждения устройства и пр.

Поступивший в Милли Меджлис по законодательной инициативе президента Ильхама Алиева проект поправок был передан в парламент для обсуждения.