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    В Азербайджане условно-досрочно освобожденные будут контролироваться электронными средствами

    В связи с этим внесут поправки в Уголовный кодекс

    Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ В Азербайджане условно-досрочно освобожденные будут контролироваться электронными средствами.

    Как сообщает Report, в связи с этим внесут поправки в Уголовный кодекс.

    К кодексу добавляется статья 52.1 (ограничение свободы) УК.

    Согласно ст. 76 (условно-досрочное освобождение) УК, при применении условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, в случае периодического невыполнения или преднамеренного отказа от поставленных судом обязательств, или же применения административного наказания за нарушение общественного порядка, суд может аннулировать решение об условно-досрочном освобождении и вынести решение об отбывания оставшейся части наказания.

    Согласно поправке, данное наказание будет применяться и в случае отказа от ношения электронного контрольного средства, повреждения устройства и пр.

    Поступивший в Милли Меджлис по законодательной инициативе президента Ильхама Алиева проект поправок был передан в парламент для обсуждения. 

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