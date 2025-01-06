В Азербайджане для участия на муниципальных выборах регистрацию прошли более 16 тыс. кандидатов

В Азербайджане для участия на муниципальных выборах регистрацию прошли 16 174 кандидата.

В Азербайджане для участия на муниципальных выборах регистрацию прошли 16 174 кандидата.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов на сегодняшнем заседании комиссии.

Он отметил, что из зарегистрированных кандидатов 8 429 человек представляют 23 политические партии.

По словам Панахова, сегодня началась предвыборная агитационная кампания и основное внимание сосредоточено на обеспечении ее проведения в рамках закона.

Глава ЦИК добавил, что в связи с выборами аккредитацию прошли 25 685 местных наблюдателей.