В Азербайджане действуют 62 политические партии

Но есть партии, которые вообще бездействуют

"В прошлом году в Азербайджане было зарегистрировано 7 политических партий".

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Главного управления регистрации и нотариата Министерства юстиции Азербайджана Ильгар Мамедов на видеоконференции, посвященной итогам 2020 года.

По его словам, в настоящее время в Азербайджане действуют 62 политические партии: "Большинство из этих политических партий проявляют активность и стали партнерами политического диалога. Мы стали свидетелями объединения активных партий вокруг Верховного главнокомандующего во время Отечественной войны. Но есть партии, которые вообще бездействуют. Они не проводят свои заседания в порядке, предусмотренном законодательством, и не предоставляют своевременно отчеты".