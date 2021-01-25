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В Азербайджане действуют 62 политические партии

В Азербайджане действуют 62 политические партии Но есть партии, которые вообще бездействуют
Внутренняя политика
25 января 2021 г. 13:29
В Азербайджане действуют 62 политические партии
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"В прошлом году в Азербайджане было зарегистрировано 7 политических партий".

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Главного управления регистрации и нотариата Министерства юстиции Азербайджана Ильгар Мамедов на видеоконференции, посвященной итогам 2020 года.

По его словам, в настоящее время в Азербайджане действуют 62 политические партии: "Большинство из этих политических партий проявляют активность и стали партнерами политического диалога. Мы стали свидетелями объединения активных партий вокруг Верховного главнокомандующего во время Отечественной войны. Но есть партии, которые вообще бездействуют. Они не проводят свои заседания в порядке, предусмотренном законодательством, и не предоставляют своевременно отчеты".

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Версия на английском языке 62 political parties operate in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 62 siyasi partiya faəliyyət göstərir

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