В Азербайджане чтут память общенационального лидера Гейдара Алиева - ФОТОРЕПОРТАЖ

11:40

В Азербайджане в связи со 102-й годовщиной со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева чтут его память.

Как сообщает Report, сотрудники различных государственных учреждений, общественные деятели, граждане приходят на Аллею почетного захоронения, возлагают цветы на могилу великого лидера Гейдара Алиева.

Напомним, что сегодня исполняется 102-я годовщина со дня рождения архитектора и создателя современного независимого Азербайджана, политического деятеля мирового масштаба Гейдара Алиева.

Светлую память великого лидера с глубоким уважением чтут в Баку, регионах Азербайджана, в том числе на освобожденных от оккупации территориях, а также за рубежом.

Фото: Заур Мустафаев, Вугар Ханларов