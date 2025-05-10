О нас

В Азербайджане чтут память общенационального лидера Гейдара Алиева - ФОТОРЕПОРТАЖ

В Азербайджане чтут память общенационального лидера Гейдара Алиева - ФОТОРЕПОРТАЖ 11:40
Внутренняя политика
10 мая 2025 г. 11:54
В Азербайджане чтут память общенационального лидера Гейдара Алиева - ФОТОРЕПОРТАЖ

В Азербайджане в связи со 102-й годовщиной со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева чтут его память.

Как сообщает Report, сотрудники различных государственных учреждений, общественные деятели, граждане приходят на Аллею почетного захоронения, возлагают цветы на могилу великого лидера Гейдара Алиева.

Напомним, что сегодня исполняется 102-я годовщина со дня рождения архитектора и создателя современного независимого Азербайджана, политического деятеля мирового масштаба Гейдара Алиева.

Светлую память великого лидера с глубоким уважением чтут в Баку, регионах Азербайджана, в том числе на освобожденных от оккупации территориях, а также за рубежом.

Фото: Заур Мустафаев, Вугар Ханларов

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоÜmummilli Lider Heydər Əliyevin xatirəsi anılır - FOTOREPORTAJ

Самое читаемое

Джамиля Каримова: Казахские и азербайджанские обычаи очень схожи
ФотоДжамиля Каримова: Казахские и азербайджанские обычаи очень схожи
9 мая 2025 г. 12:14
В Пакистане представили детали о пяти сбитых истребителях ВВС Индии
В Пакистане представили детали о пяти сбитых истребителях ВВС Индии
7 мая 2025 г. 05:49
Алроса добыла крупнейший в истории РФ алмаз янтарного цвета
"Алроса" добыла крупнейший в истории РФ алмаз янтарного цвета
8 мая 2025 г. 11:38
Конституция и суверенитет: Основные столпы политического наследия Гейдара Алиева
Конституция и суверенитет: Основные столпы политического наследия Гейдара Алиева
10 мая 2025 г. 07:41
Пострадавший житель Лачына: До оккупации наше село регулярно подвергалось обстрелам со стороны Армении
ФотоПострадавший житель Лачына: До оккупации наше село регулярно подвергалось обстрелам со стороны Армении
5 мая 2025 г. 20:50
В премьеров Нидерландов и Польши бросили дымовую шашку на памятном мероприятии
В премьеров Нидерландов и Польши бросили дымовую шашку на памятном мероприятии
5 мая 2025 г. 17:26
Азербайджан запретил ввоз помидоров из Туркменистана из-за опасного вируса
Азербайджан запретил ввоз помидоров из Туркменистана из-за опасного вируса
6 мая 2025 г. 15:08
МИД Ирана назвал враждебным план Трампа переименовать Персидский залив
МИД Ирана назвал враждебным план Трампа переименовать Персидский залив
7 мая 2025 г. 13:38
Полиция Азербайджана изъяла из незаконного оборота свыше 48 кг наркотиков за сутки
Полиция Азербайджана изъяла из незаконного оборота свыше 48 кг наркотиков за сутки
9 мая 2025 г. 11:09
Путин: Традиции дружбы будут всегда служить основой для развития союзнических отношений между РФ и Азербайджаном
Путин: Традиции дружбы будут всегда служить основой для развития союзнических отношений между РФ и Азербайджаном
3 мая 2025 г. 17:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi