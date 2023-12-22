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В Азербайджане число выдвинутых на пост президента кандидатов достигло восьми

В Азербайджане число выдвинутых на пост президента кандидатов достигло восьми 13:24 Экс-министр финансов Азербайджана Фикрет Юсифов объявил, что будет баллотироваться на внеочередных президентских выборах.
Внутренняя политика
22 декабря 2023 г. 13:42
В Азербайджане число выдвинутых на пост президента кандидатов достигло восьми

Экс-министр финансов Азербайджана Фикрет Юсифов объявил, что будет баллотироваться на внеочередных президентских выборах.

Об этом он сообщил Report.

Ф.Юсифов заявил, что будет баллотироваться на пост президента как независимый кандидат, осудив оппозиционеров, планирующих бойкотировать президентские выборы.

Бывший министр также сообщил, что скоро представит документы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) Азербайджана.

Таким образом, число лиц, выдвинутых кандидатами на пост президента Азербайджана, достигло восьми.

Ранее 19 декабря ЦИК утвердил кандидатуру Ильхама Алиева на пост президента от правящей партии "Ени Азербайджан". В числе кандидатов также независимые Захид Орудж и Фуад Алиев, Фазиль Мустафа от партии "Великое созидание", Эльшад Мусаев от партии "Великий Азербайджан", Гудрат Гасангулиев от партии "Народный фронт целостного Азербайджана", Рази Нуруллаев от партии "Национальный фронт"

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda prezidentliyə namizədliyi irəli sürülən şəxslərin sayı 8-ə çatıb

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