В Азербайджане число умерших от коронавируса превысило 4 тыс. человек

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 2 293 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, 2 071 человек излечился.

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 2 293 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, 2 071 человек излечился.

Как передает Report, об этом сообщил Оперативный штаб при Кабинете министров.

За последние сутки от COVID-19 умер 31 человек.

На сегодняшний день в стране выявлено 291 894 факта заражения коронавирусной инфекцией, 255 833 человека вылечились, 4 009 человек скончались, число активных больных составляет 32 052 человека.

За последние сутки было проведено 14 086 тестов, всего - 3 054 472 теста.