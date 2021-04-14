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В Азербайджане число умерших от коронавируса превысило 4 тыс. человек

В Азербайджане число умерших от коронавируса превысило 4 тыс. человек В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 2 293 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, 2 071 человек излечился.
Внутренняя политика
14 апреля 2021 г. 16:40
В Азербайджане число умерших от коронавируса превысило 4 тыс. человек

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 2 293 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, 2 071 человек излечился.

Как передает Report, об этом сообщил Оперативный штаб при Кабинете министров.

За последние сутки от COVID-19 умер 31 человек.

На сегодняшний день в стране выявлено 291 894 факта заражения коронавирусной инфекцией, 255 833 человека вылечились, 4 009 человек скончались, число активных больных составляет 32 052 человека.

За последние сутки было проведено 14 086 тестов, всего - 3 054 472 теста.

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Версия на английском языке Azerbaijan reports 2,293 new coronavirus cases: Task Force
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