В Азербайджане будут применяться новые пошлины в связи с паспортами и удостоверениями личности - СПИСОК

14.1-1. За повторную выдачу утерянного или испорченного общегражданского паспорта, дающего гражданам Азербайджанской Республики право выехать за границу:

14.1-1.1. за выдачу в течение 10 рабочих дней

14.1-1.1.1. для детей до 1 года 20 манатов

14.1-1.1.2. для детей от 1 года до 3 лет 30 манатов

14.1-1.1.3. для детей от 3 лет до 18 лет 40 манатов

14.1-1.1.4. для граждан, достигших 18 лет 50 манатов

14.1-1.2. за выдачу в течение 5 рабочих дней

14.1-1.2.1. для детей до 1 года 30 манатов

14.1-1.2.2. для детей от 1 года до 3 лет 50 манатов

14.1-1.2.3. для детей от 3 лет до 18 лет 70 манатов

14.1-1.2.4. для граждан, достигших 18 лет 90 манатов

14.1-1.3. за выдачу в течение 1 рабочего дня

14.1-1.3.1. для детей до 1 года 50 манатов

14.1-1.3.2. для детей от 1 года до 3 лет 90 манатов

14.1-1.3.3. для детей от 3 лет до 18 лет 130 манатов