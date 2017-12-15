В Азербайджане будут применяться новые пошлины в связи с паспортами и удостоверениями личности - СПИСОК

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал закон об изменениях в закон Азербайджанской Республики "О государственных пошлинах".
Как сообщает Report, в закон добавлена статья 14.1-1:
|14.1-1. За повторную выдачу утерянного или испорченного общегражданского паспорта, дающего гражданам Азербайджанской Республики право выехать за границу:
|14.1-1.1. за выдачу в течение 10 рабочих дней
|14.1-1.1.1. для детей до 1 года
|20 манатов
|14.1-1.1.2. для детей от 1 года до 3 лет
|30 манатов
|14.1-1.1.3. для детей от 3 лет до 18 лет
|40 манатов
|14.1-1.1.4. для граждан, достигших 18 лет
|50 манатов
|14.1-1.2. за выдачу в течение 5 рабочих дней
|14.1-1.2.1. для детей до 1 года
|30 манатов
|14.1-1.2.2. для детей от 1 года до 3 лет
|50 манатов
|14.1-1.2.3. для детей от 3 лет до 18 лет
|70 манатов
|14.1-1.2.4. для граждан, достигших 18 лет
|90 манатов
|14.1-1.3. за выдачу в течение 1 рабочего дня
|14.1-1.3.1. для детей до 1 года
|50 манатов
|14.1-1.3.2. для детей от 1 года до 3 лет
|90 манатов
|14.1-1.3.3. для детей от 3 лет до 18 лет
|130 манатов
|14.1-1.3.4. для граждан, достигших 18 лет
|170 манатов
1.3. Добавить статью 14.3-1 следующего содержания:
|14.3-1. За повторную выдачу утерянного или испорченного удостоверения личности, дающего гражданам Азербайджанской Республики право выехать за границу:
|14.3-1.1. за выдачу в течение 10 рабочих дней
|15 манатов
|14.3-1.2. за выдачу в течение 3 рабочих дней
|35 манатов
|14.3-1.3. за выдачу в течение 1 рабочего дня
|45 манатов
Закон вступит в силу с 1 января 2018 года.
İlkin PirəliАвтор новости
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