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    В Азербайджане будут применяться новые пошлины в связи с паспортами и удостоверениями личности - СПИСОК

    Закон вступит в силу с 1 января 2018 года

    Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал закон об изменениях в закон Азербайджанской Республики "О государственных пошлинах".

    Как сообщает Report, в закон добавлена статья 14.1-1:

    14.1-1. За повторную выдачу утерянного или испорченного общегражданского паспорта, дающего гражданам Азербайджанской Республики право выехать за границу:
    14.1-1.1. за выдачу в течение 10 рабочих дней
    14.1-1.1.1. для детей до 1 года 20 манатов
    14.1-1.1.2. для детей от 1 года до 3 лет 30 манатов
    14.1-1.1.3. для детей от 3 лет до 18 лет 40 манатов
    14.1-1.1.4. для граждан, достигших 18 лет 50 манатов
    14.1-1.2. за выдачу в течение 5 рабочих дней
    14.1-1.2.1. для детей до 1 года 30 манатов
    14.1-1.2.2. для детей от 1 года до 3 лет 50 манатов
    14.1-1.2.3. для детей от 3 лет до 18 лет 70 манатов
    14.1-1.2.4. для граждан, достигших 18 лет 90 манатов
    14.1-1.3. за выдачу в течение 1 рабочего дня
    14.1-1.3.1. для детей до 1 года 50 манатов
    14.1-1.3.2. для детей от 1 года до 3 лет 90 манатов
    14.1-1.3.3. для детей от 3 лет до 18 лет 130 манатов
    14.1-1.3.4. для граждан, достигших 18 лет 170 манатов

    1.3. Добавить статью 14.3-1 следующего содержания:

    14.3-1. За повторную выдачу утерянного или испорченного удостоверения личности, дающего гражданам Азербайджанской Республики право выехать за границу:
    14.3-1.1. за выдачу в течение 10 рабочих дней 15 манатов
    14.3-1.2. за выдачу в течение 3 рабочих дней 35 манатов
    14.3-1.3. за выдачу в течение 1 рабочего дня 45 манатов

    Закон вступит в силу с 1 января 2018 года. 

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