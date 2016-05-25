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    В Азербайджане будут применяться административные санкции за нарушение законодательства об обращении граждан

    В связи с этим будут внесены новые статьи в Кодекс об административных правонарушениях

    Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ В Азербайджане будут применяться административные санкции за нарушение законодательства об обращении граждан.

    Как сообщает Report, в связи с этим будут внесены новые статьи в Кодекс об административных правонарушениях.

    Согласно законопроекту, вынесенному на обсуждение на сегодняшнем заседании комитета по правам человека Милли Меджлиса, за преследование граждан по обращениям в целях восстановления и защиты прав и свобод граждан или других лиц, должностные лица получат предупреждение или они будут оштрафованы на сумму 100 манатов, а юридические лица - на 200 манатов.

    Отметим, что при наличии уголовного состава в действиях по приему граждан, предусмотренных требованиями закона "Об обращениях граждан", эти действия приводят к уголовной ответственности согласно соответствующим статьям УК. 

    После обсуждения поправки к кодексу рекомендованы на рассмотрение на пленарном заседании Милли Меджлиса. 

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