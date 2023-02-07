В Азербайджане будут поэтапно расти акцизные ставки на табак и алкоголь

В Азербайджане будут поэтапно увеличивать акцизные ставки, применяемые к табачным изделиям и алкогольным напиткам.

В Азербайджане будут поэтапно увеличивать акцизные ставки, применяемые к табачным изделиям и алкогольным напиткам.

Как сообщает Report, об этом говорится в подписанном президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым распоряжения "Об усилении государственного контроля в области импорта и производства табачных изделий и алкогольных напитков".

Согласно документу, министерству экономики Азербайджана предписано с учетом международного опыта, а также требований и рекомендаций Всемирной организации здравоохранения в шестимесячный срок представить Кабмину страны согласованные с соответствующими структурами предложения, направленные на поэтапное повышение акцизных ставок, применяемых к табачным изделиям и алкогольным напиткам.