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В Азербайджане будут поэтапно расти акцизные ставки на табак и алкоголь

В Азербайджане будут поэтапно расти акцизные ставки на табак и алкоголь В Азербайджане будут поэтапно увеличивать акцизные ставки, применяемые к табачным изделиям и алкогольным напиткам.
Внутренняя политика
7 февраля 2023 г. 20:38
В Азербайджане будут поэтапно расти акцизные ставки на табак и алкоголь

В Азербайджане будут поэтапно увеличивать акцизные ставки, применяемые к табачным изделиям и алкогольным напиткам.

Как сообщает Report, об этом говорится в подписанном президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым распоряжения "Об усилении государственного контроля в области импорта и производства табачных изделий и алкогольных напитков".

Согласно документу, министерству экономики Азербайджана предписано с учетом международного опыта, а также требований и рекомендаций Всемирной организации здравоохранения в шестимесячный срок представить Кабмину страны согласованные с соответствующими структурами предложения, направленные на поэтапное повышение акцизных ставок, применяемых к табачным изделиям и алкогольным напиткам.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda tütün məmulatlarına və alkoqollu içkilərə tətbiq edilən aksiz dərəcələri mərhələli şəkildə artırılacaq

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