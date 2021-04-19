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В Азербайджане будут подготовлены концепции "Умный город" и "Умное село"

В Азербайджане будут подготовлены концепции "Умный город" и "Умное село" Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о подготовке концепции "Умный город" (Smart City) и "Умное село" (Smart Village)".
Внутренняя политика
19 апреля 2021 г. 15:39
В Азербайджане будут подготовлены концепции Умный город и Умное село
Президент Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о подготовке концепции "Умный город" (Smart City) и "Умное село" (Smart Village)".

Как сообщает Report, в документе отмечается, что повышение качества, безопасности и эффективности услуг, оказываемых в городах и селах Азербайджанской Республики, применение информационных технологий при их оказании, а также эффективное использование имеющихся ресурсов по данным услугам и обеспечение управления ими являются одними из основных приоритетов поступательного развития в городской и сельской местности.

Использование современных телекоммуникаций, сенсоров, "Больших данных" (Big Data) и других цифровых технологий и технологий искусственного интеллекта, а также инноваций и знаний делает социально-экономические отношения более продуктивными и эффективными, создает новые возможности получения дохода в общей стоимостной цепочке экономики. Формирование, сбор, хранение, обработка цифровых данных с использованием упомянутых технологий в интегрированной друг с другом форме и повышение качества принятия решений и управления на основе аналитических исследований открывают широкие возможности для оказания эффективных, а также качественных услуг. Эти возможности закладывают основу перехода на очередном этапе развития оказываемых в городах и селах услуг к функциональным, широкомасштабным услугам "Умный город"! и "Умное село".

В связи с подготовкой концепции "Умный город" (Smart City) и "Умное село" (Smart Village) Азербайджанской Республики (далее – Концепция) создана Рабочая группа в следующем составе:

руководитель Рабочей группы

министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики

члены Рабочей группы

заместитель министра экономики Азербайджанской Республики

заместитель министра сельского хозяйства Азербайджанской Республики

заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики

заместитель министра энергетики Азербайджанской Республики

заместитель председателя Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики

заместитель председателя Государственного агентства по градостроительству и архитектуре Азербайджанской Республики

заместитель председателя Открытого акционерного общества "Азеришыг"

заместитель председателя Открытого акционерного общества "Азерсу".

При подготовке проекта Концепции Рабочей группе, созданной частью 1 настоящего Распоряжения, поручено обеспечить плодотворное сотрудничество с соответствующими государственными органами (структурами), научными учреждениями (организациями) и институтами гражданского общества; привлечением представителей соответствующих государственных органов (структур), специализированных консалтинговых компаний, местных и зарубежных экспертов в шестимесячный срок подготовить и представить Президенту Азербайджанской Республики проект Концепции, технические требования и требования безопасности по инфраструктуре, которая будет сформирована в рамках Концепции; решить другие вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.

Соответствующим государственным органам (структурам) принять необходимые меры по выполнению задач, вытекающих из подготовки Концепции.

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Версия на английском языке Azerbaijan to develop “Smart village” and “Smart city” concepts - ORDER
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda “Ağıllı şəhər” və “Ağıllı kənd” konsepsiyası hazırlanacaq - SƏRƏNCAM

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