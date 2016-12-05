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    В Азербайджане будут наказаны лица, нарушившие правила парковки автомобилей и использующие имена инвалидов

    После обсуждений законопроект предложен пленарному заседанию Милли Меджлиса

    Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджане будут наказаны лица, нарушившие правила парковки автомобилей и незаконно использующие имена инвалидов. 

    Как сообщает Report, в связи с этим вносятся поправки и дополнения к Кодексу об административных правонарушениях.

    Согласно дополнению, вынесенному на обсуждение на сегодняшнем заседании комитета по правовой политике и государственному строительству Милли Меджлиса, лица, незаконно использующие опознавательный знак "инвалид", будут оштрафованы на 40 манатов.

    Лица, паркующие свои автомобили в местах, предназначенных для транспортных средств инвалидов, будут оштрафованы на 10 манатов.

    За остановку транспортных средств в местах парковки свыше 24 часов будеи применен штраф в размере 20 манатов.

    После обсуждений законопроект предложен пленарному заседанию Милли Меджлиса.

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