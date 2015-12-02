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    ​В Азербайджане будут арестовывать занимающихся религиозной пропагандой иностранцев и лиц без гражданства

    За проведение религиозной пропаганды иностранцев и лиц без гражданства ждет лишение свободы сроком от 1 до 2 лет

    Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджане за религиозную пропаганду будут арестовываться как иностранцы, так и лица, не имеющие гражданства.

    Как сообщает Report, в связи с этим будут внесены изменения в Уголовный кодекс.

    Согласно изменениям, вынесенным на обсуждение в ходе сегодняшнего совместного заседания комитетов по правовой политике и государственному строю, и по общественным объединениям и религиозным организациям, за проведение религиозной пропаганды иностранцами или лицами без гражданства их ждет лишение свободы сроком от 1 до 2 лет.

    При повторном задержании за религиозную пропаганду или же при ее проведении как группой лиц, так и членами организованной преступной группировки, виновных ждет заключение сроком от 2 до 5 лет. 

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