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В Азербайджане будет вестись учет нуждающихся в жилье

В Азербайджане будет вестись учет нуждающихся в жилье В Азербайджане планируется утверждение порядка ведения учета лиц, нуждающихся в жилом помещении, и электронизация государственных услуг, связанных с ведением учета, а также публикация местными органами исполнительной власти списков лиц, нуждающихся в жило
Внутренняя политика
4 апреля 2022 г. 18:01
В Азербайджане будет вестись учет нуждающихся в жилье

В Азербайджане планируется утверждение порядка ведения учета лиц, нуждающихся в жилом помещении, и электронизация государственных услуг, связанных с ведением учета, а также публикация местными органами исполнительной власти списков лиц, нуждающихся в жилом помещении, и предлагаемого жилищного фонда в открытом для общественности виде на своей официальной интернет-странице.

Как сообщает Report, это отражено в "Национальном плане действий по усилению борьбы с коррупцией на 2022-2026 годы", утвержденном сегодня президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно документу, исполнение данной функции возложено на Министерство экономики, местные органы исполнительной власти, Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана ("ASAN Xidmət").

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda evə ehtiyacı olanların uçotu aparılacaq

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