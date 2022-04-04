В Азербайджане будет вестись учет нуждающихся в жилье

В Азербайджане планируется утверждение порядка ведения учета лиц, нуждающихся в жилом помещении, и электронизация государственных услуг, связанных с ведением учета, а также публикация местными органами исполнительной власти списков лиц, нуждающихся в жило

В Азербайджане планируется утверждение порядка ведения учета лиц, нуждающихся в жилом помещении, и электронизация государственных услуг, связанных с ведением учета, а также публикация местными органами исполнительной власти списков лиц, нуждающихся в жилом помещении, и предлагаемого жилищного фонда в открытом для общественности виде на своей официальной интернет-странице.

Как сообщает Report, это отражено в "Национальном плане действий по усилению борьбы с коррупцией на 2022-2026 годы", утвержденном сегодня президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно документу, исполнение данной функции возложено на Министерство экономики, местные органы исполнительной власти, Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана ("ASAN Xidmət").