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    В Азербайджане будет учреждена новая медаль

    Вносятся изменения в закон Азербайджанской Республики Об учреждении орденов и медалей© Report

    Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Будет учреждена юбилейная медаль "100 лет Азербайджанской Полиции (1918-2018)".

    Как сообщает Report, в связи с этим вносятся изменения в закон Азербайджанской Республики "Об учреждении орденов и медалей".

    Этой юбилейной медалью будут награждены сотрудники и ветераны внутренних органов, образцово выполняющие обязанности в органах внутренних дел, показавшие высокие результаты на службе, и другие лица, принимавшие участие в борьбе с преступностью, обеспечении общественной безопасности, имеющие особые заслуги в развитии органов полиции.

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