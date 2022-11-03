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В Азербайджане будет создан штаб для координации деятельности сил и средств, обеспечивающих режим ЧП

В Азербайджане будет создан штаб для координации деятельности сил и средств, обеспечивающих режим ЧП Для координации деятельности сил и средств, обеспечивающих режим чрезвычайного положения, в составе комендатуры территории, на которой введено чрезвычайное положение, будет создан Объединенный оперативный штаб, состоящий из представителей органов, обеспеч
Внутренняя политика
3 ноября 2022 г. 13:59
В Азербайджане будет создан штаб для координации деятельности сил и средств, обеспечивающих режим ЧП

Для координации деятельности сил и средств, обеспечивающих режим чрезвычайного положения, в составе комендатуры территории, на которой введено чрезвычайное положение, будет создан Объединенный оперативный штаб, состоящий из представителей органов, обеспечивающих режим чрезвычайного положения.

Как сообщает Report, это нашло отражение в "Положении о деятельности комендатуры территории, где введено чрезвычайное положение", утвержденном указом президента Ильхама Алиева.

В положении говорится, что комендатуру и Объединенный оперативный штаб возглавляет комендант, назначаемый и освобождаемый от должности президентом Азербайджанской Республики. Комендант несет личную ответственность за выполнение возложенных на него обязанностей.

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Версия на азербайджанском языке Fövqəladə vəziyyəti təmin edən qüvvələrin fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi üçün qərargah yaradılacaq

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