В Азербайджане будет создан штаб для координации деятельности сил и средств, обеспечивающих режим ЧП

Для координации деятельности сил и средств, обеспечивающих режим чрезвычайного положения, в составе комендатуры территории, на которой введено чрезвычайное положение, будет создан Объединенный оперативный штаб, состоящий из представителей органов, обеспеч

Для координации деятельности сил и средств, обеспечивающих режим чрезвычайного положения, в составе комендатуры территории, на которой введено чрезвычайное положение, будет создан Объединенный оперативный штаб, состоящий из представителей органов, обеспечивающих режим чрезвычайного положения.

Как сообщает Report, это нашло отражение в "Положении о деятельности комендатуры территории, где введено чрезвычайное положение", утвержденном указом президента Ильхама Алиева.

В положении говорится, что комендатуру и Объединенный оперативный штаб возглавляет комендант, назначаемый и освобождаемый от должности президентом Азербайджанской Республики. Комендант несет личную ответственность за выполнение возложенных на него обязанностей.