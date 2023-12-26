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В Азербайджане будет подготовлен Единый госреестр потенциально опасных объектов

В Азербайджане будет подготовлен Единый госреестр потенциально опасных объектов В Баку состоялось заседание Координационной комиссии по координации деятельности государственных органов (структур) в сфере обеспечения безопасной эксплуатации потенциально опасных объектов.
Внутренняя политика
26 декабря 2023 г. 14:55
В Азербайджане будет подготовлен Единый госреестр потенциально опасных объектов

В Баку состоялось заседание Координационной комиссии по координации деятельности государственных органов (структур) в сфере обеспечения безопасной эксплуатации потенциально опасных объектов.

Как сообщили Report в Кабмине, заседание прошло под председательством вице-премьера Азербайджана и председателя комиссии Шахина Мустафаева.

Основными темами заседания стали план работы комиссии на 2024 год и план мероприятий по техническим регламентам. По итогам заседания члены комиссии утвердили "План мероприятий по устранению существующих проблем на загрязненных нитратами территориях Азербайджана".

На заседании также были рассмотрены вопросы формирования электронной базы данных (портала) комиссии и разработки единого государственного реестра потенциально опасных объектов. Члены комиссии также обсудили обеспечение контроля в области безопасной эксплуатации потенциально опасных объектов.

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