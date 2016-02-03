В Азербайджане будет ликвидирована государственная регистрация некоторых политических партий

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Если политические партии с официальной государственной регистрацией в министерстве юстиции не осуществляют деятельность, следует ликвидировать их регистрацию и реквизиты. В некоторых странах государственная регистрация политических партий, не действующих в течение двух лет, ликвидируется".

Об этом в заявлении Report сказал председатель комитета по общественным объединениям и религиозным организациям Милли Меджлиса, заместитель исполнительного секретаря ПНА, депутат Сиявуш Новрузов.

Он напомнил, что в Азербайджане каждая политическая партия обязана представить годовой финансовый отчет о прибыли и расходах: "Это предусмотрено законом "О политических партиях". Обнародование годового финансового отчета необходимо для обеспечения прозрачности. Если партии хотят прозрачности, они должны представить отчет и показать свои финансовые источники.

К сожалению, некоторые политические партии не указывают никаких чисел в своих финансовых отчетах и представляют чистый лист, якобы у них нет никаких финансовых источников. Однако все знают, что в штабе каждого из них работают десятки сотрудников, которые получают зарплаты. Большинство председателей партий разъезжают на дорогих автомобилях, пользуются услугами телохранителей. Естественно, эти люди не питаются воздухом, наверное, имеют какие-то доходы. Финансовую деятельность партий, финансируемых из государственного бюджета, контролирует министерство финансов. Если партии, не финансируемые из госбюджета, не представляют отчет и нарушают требования закона, это должно быть юридически обоснованно в законе "О политических партиях"".

С.Новрузов затронул вопрос деятельности политических партий, не представляющих отчеты: "Есть такие партии, которые зарегистрировались в 1992-1993 гг. Они не исполняют возложенные на них права и обязательства, то есть бездействуют. Нефункционирующие партии покупают состоятельные люди без намерения работать. Это незаконно. Данный вопрос должен быть урегулирован законодательством".

С.Новрузов подчеркнул, что в законе "О политических партиях" должен также быть отражен вопрос юридического наследования.