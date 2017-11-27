В Азербайджане банки будут быстрее получать информацию о должниках

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ "В Азербайджане осуществление обмена информацией банками после интеграции в систему "Elektron icra" будет служить более быстрому исполнению судебных решений, получению в короткие сроки информации о существующих счетах лица, имеющего кредитные задолженности, а также получению в качестве истца по делу сведений в электронной форме о делах, участниками которых стали эти банки".

Как сообщает Report, об этом сказал консультант главного управления министерства юстиции Турал Мамедов.

Т. Мамедов отметил, что по вопросу получения посредством системы сведений об имуществе должников, а также по другим сведениям физических и юридических лиц направлено официальное обращение в соответствующие органы, были проведены взаимные встречи и достигнуты положительные результаты.

Главный консультант добавил, что из службы государственного реестра населения Азербайджанской Республики при министерстве юстиции сведения физических лиц по удостоверению личности по личному идентификационному номеру полностью интегрированы в систему "Elektron icra", и в настоящее время ими пользуются все исполнительные структуры: "В настоящее время для полной интеграции информаций достигнуто соглашение между министерством налогов и министерством юстиции".