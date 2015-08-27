В Азербайджане автомобилям посольств будут выданы новые государственные регистрационные номера

Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ Кабинет министров Азербайджана внес поправки в постановление "Об утверждении Положения о проведении в установленном порядке государственной регистрации и постановке на учет по государственной регистрации механических транспортных средств и их прицепов и Порядка отчуждения и залога транспортных средств".

Как сообщает Report, решение о поправках подписал премьер-министр Артур Раси-заде.

Согласно поправкам, транспортные средства иностранных граждан, временно и постоянно проживающих на территории Азербайджана, и лиц, не имеющих гражданства, а также представительств и филиалов иностранных юридических лиц, будут регистрироваться по общим основаниям.

Для регистрации служебных и личных транспортных средств дипломатические представительства и консульства иностранных государств, функционирующие в Азербайджане, международные организации со статусом (иммунитетом) дипломатического представительства, а также их дипломатический персонал и члены семьи персонала обращаются в регистрационные органы посредством министерства иностранных дел.

Служебным и личным транспортным средствам дипломатических представительств и консульств иностранных государств, функционирующих в Азербайджане, международных организаций со статусом (иммунитетом) дипломатического представительства, а также их дипломатического персонала и членов семьи персонала выдается регистрационное свидетельство и государственный регистрационный номер серии "D".

Административно-техническому персоналу дипломатических представительств и консульств иностранных государств, функционирующих в Азербайджане, международных организаций со статусом (иммунитетом) дипломатического представительства, и их членам семьи выдаются государственные номера серии "Т".

Транспортным средствам почетных консульств выдаются государственные номера серии "FK".

Помимо этого, отменен желтый регистрационный номер, предназначенный для транспортных средств иностранцев, иностранных юридических лиц и совместных предприятий Азербайджана с иностранными государствами.