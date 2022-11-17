В Азербайджане 94,7% респондентов доверяют президенту Ильхаму Алиеву

В Азербайджане 94,7% респондентов доверяют президенту Ильхаму Алиеву.

В Азербайджане 94,7% респондентов доверяют президенту Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного Центром социальных исследований.

По словам заместителя председателя правления организации, депутата Эльшада Мирбашироглу, опрос общественного мнения был проведен для изучения уровня доверия граждан к президенту Ильхаму Алиеву, первому вице-президенту Мехрибан Алиевой, а также другим ветвям власти, парламентским и судебным структурам, Кабинету министров и местным органам исполнительной власти.

В ходе опроса изучены мнения 1 068 респондентов.

"94,7% опрошенных заявили, что доверяют президенту Ильхаму Алиеву. Лишь 2,9% респондентов отметили, что скорее не доверяют президенту, а 1,3% - выразили отсутствие доверия к нему. 0,5% респондентов затруднились ответить на этот вопрос. Около 91% опрошенных выразили свое доверие первому вице-президенту Мехрибан Алиевой", - сказал Э.Мирбашироглу.