​В Азербайджане 8% рекламного времени будет выделяться на социальную рекламу

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Все распространители рекламы в Азербайджане будут обязаны выделить 8% от всей рекламы на социальную рекламу.

Об этом заявил член комитета по экономической политике Милли Меджлиса Вахид Ахмедов во время второго чтения в комитете закона "О рекламе".

Отметим, что в нынешнем законодательстве этот показатель составляет 5%.

Он добавил, что в представленном проекте закона нашли свое отражение определение понятия социальной рекламы, внесена ясность в порядок подготовки и распространения социальной рекламы.

В.Ахмедов также отметил, что в законе указано, что рекламодатели, распространители и рекламные агентства, финансируемые из госбюджета, будут производить рекламу бесплатно, а частные организации - на платной основе.

"В то же время, определено точное время трансляции социальной рекламы на радио и телевидении. Это время - с 9:00 до 24:00. Часто социальную рекламу дают поздно ночью. Социальная реклама, которая передается в ночное время не вызывает особого интереса", - сказал депутат.