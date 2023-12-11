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В Азербайджане 78,5% респондентов поддерживают мирный договор с Арменией

В Азербайджане 78,5% респондентов поддерживают мирный договор с Арменией В Азербайджане 78,5% респондентов поддерживают мирный договор с Арменией.
Внутренняя политика
11 декабря 2023 г. 12:50
В Азербайджане 78,5% респондентов поддерживают мирный договор с Арменией

В Азербайджане 78,5% респондентов поддерживают мирный договор с Арменией.

Как сообщает Report, об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного Центром социальных исследований (ЦСИ).

20,2% не поддерживают мирный договор, 1,3% затруднились ответить.

Поддержку подписанию мирного договора выразили 74,1% лиц со средним образованием и 86,9% лиц с высшим образованием.

Опрос проведен с 25 по 28 ноября 2023 года среди 390 респондентов старше 18 лет. Он охватил 12 экономических районов, за исключением Нахчыванского и Восточно-Зангезурского экономических районов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda respondentlərin 78,5% Ermənistanla sülh müqaviləsini dəstəkləyir - SORĞU

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