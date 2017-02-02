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    В Азербайджане молодежи предоставят президентские премии - СПИСОК

    Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение

    Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении президентских премий для молодежи за 2017 год.

    Как сообщает Report, согласно распоряжению, президентские премии для молодежи за 2017 год предоставлены следующим лицам, особо отличившимся в сферах культуры, науки, образования и общественной деятельности:

    Багирову Эмилю Огтай оглу

    Исраиловой Айгюн Алимардан гызы

    Меджидовой Марьям Теймур гызы

    Сеидову Миргасану Миргейдар оглу

    Сухостат Людмиле Валентиновне

    Векилову Вургуну Мехман оглу.

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