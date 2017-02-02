В Азербайджане молодежи предоставят президентские премии - СПИСОК

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении президентских премий для молодежи за 2017 год.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, президентские премии для молодежи за 2017 год предоставлены следующим лицам, особо отличившимся в сферах культуры, науки, образования и общественной деятельности:

Багирову Эмилю Огтай оглу

Исраиловой Айгюн Алимардан гызы

Меджидовой Марьям Теймур гызы

Сеидову Миргасану Миргейдар оглу

Сухостат Людмиле Валентиновне

Векилову Вургуну Мехман оглу.