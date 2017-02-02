В Азербайджане молодежи предоставят президентские премии - СПИСОК

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении президентских премий для молодежи за 2017 год.
Как сообщает Report, согласно распоряжению, президентские премии для молодежи за 2017 год предоставлены следующим лицам, особо отличившимся в сферах культуры, науки, образования и общественной деятельности:
Багирову Эмилю Огтай оглу
Исраиловой Айгюн Алимардан гызы
Меджидовой Марьям Теймур гызы
Сеидову Миргасану Миргейдар оглу
Сухостат Людмиле Валентиновне
Векилову Вургуну Мехман оглу.
News DepartmentАвтор новости
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