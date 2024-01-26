В Азербайджане более 6 тыс. представителей гражданского общества будут наблюдать за выборами

6 045 представителям действующих в Азербайджане институтов гражданского общества вручены удостоверения наблюдателей за предстоящими внеочередными президентскими выборами.

6 045 представителям действующих в Азербайджане институтов гражданского общества вручены удостоверения наблюдателей за предстоящими внеочередными президентскими выборами.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт Secki-2024.az , это примерно в 4 раза больше, чем число представителей НПО, наблюдавших за президентскими выборами в 2018 году.

В настоящее время для наблюдения за предстоящими президентскими выборами зарегистрированы наблюдатели от 78 НПО.

Внеочередные президентские выборы пройдут в Азербайджане 7 февраля. ЦИК зарегистрировала 7 кандидатов в президенты - Ильхам Алиев от правящей партии "Ени Азербайджан", самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, Рази Нуруллаев от Партии национального фронта, Фазиль Мустафа от партии "Великое созидание", Эльшад Мусаев от партии "Великий Азербайджан", Гудрат Гасангулиев от партии "Народный фронт целостного Азербайджана".