В Азербайджане более 6 тыс. представителей гражданского общества будут наблюдать за выборами

6 045 представителям действующих в Азербайджане институтов гражданского общества вручены удостоверения наблюдателей за предстоящими внеочередными президентскими выборами.
Как сообщает Report со ссылкой на сайт
В настоящее время для наблюдения за предстоящими президентскими выборами зарегистрированы наблюдатели от 78 НПО.
Внеочередные президентские выборы пройдут в Азербайджане 7 февраля. ЦИК зарегистрировала 7 кандидатов в президенты - Ильхам Алиев от правящей партии "Ени Азербайджан", самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, Рази Нуруллаев от Партии национального фронта, Фазиль Мустафа от партии "Великое созидание", Эльшад Мусаев от партии "Великий Азербайджан", Гудрат Гасангулиев от партии "Народный фронт целостного Азербайджана".