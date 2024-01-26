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В Азербайджане более 6 тыс. представителей гражданского общества будут наблюдать за выборами

В Азербайджане более 6 тыс. представителей гражданского общества будут наблюдать за выборами 6 045 представителям действующих в Азербайджане институтов гражданского общества вручены удостоверения наблюдателей за предстоящими внеочередными президентскими выборами.
Внутренняя политика
26 января 2024 г. 10:27
В Азербайджане более 6 тыс. представителей гражданского общества будут наблюдать за выборами

6 045 представителям действующих в Азербайджане институтов гражданского общества вручены удостоверения наблюдателей за предстоящими внеочередными президентскими выборами.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт Secki-2024.az, это примерно в 4 раза больше, чем число представителей НПО, наблюдавших за президентскими выборами в 2018 году.

В настоящее время для наблюдения за предстоящими президентскими выборами зарегистрированы наблюдатели от 78 НПО.

Внеочередные президентские выборы пройдут в Азербайджане 7 февраля. ЦИК зарегистрировала 7 кандидатов в президенты - Ильхам Алиев от правящей партии "Ени Азербайджан", самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, Рази Нуруллаев от Партии национального фронта, Фазиль Мустафа от партии "Великое созидание", Эльшад Мусаев от партии "Великий Азербайджан", Гудрат Гасангулиев от партии "Народный фронт целостного Азербайджана".

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Версия на английском языке Over 6,000 civil society representatives to observe presidential elections in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 6045 vətəndaş cəmiyyəti təmsilçisi prezident seçkilərini müşahidə edəcək

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