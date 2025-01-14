В Азербайджане 56 юристов приняты на службу в прокуратуру

В Генеральной прокуратуре Азербайджана состоялась церемония принесения присяги сотрудниками, принятыми на службу по итогам конкурса, объявленного 15 апреля прошлого года.

В Генеральной прокуратуре Азербайджана состоялась церемония принесения присяги сотрудниками, принятыми на службу по итогам конкурса, объявленного 15 апреля прошлого года.

Как сообщает Report, мероприятие началось с минуты молчания в память о шехидах.

По итогам конкурса на службу в прокуратуру были приняты 56 молодых юристов.

На церемонии были зачитаны приказы о назначении на должности, после чего сотрудники принесли присягу. Служебные удостоверения им вручил генеральный прокурор Кямран Алиев.

В ходе мероприятия от имени участников принято обращение к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Завершая церемонию, Кямран Алиев поздравил молодых сотрудников и выразил уверенность, что они с честью будут нести звание работника прокуратуры.